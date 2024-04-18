في طرابلس.. توقيف شخصين بهذه التهمة

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اوقفت دورية من مفرزة استقصاء الشمال في قوى الامن الداخلي شخصين من التبعية الفلسطينية في محلة طريق طلعة المشروع القبة في طرابلس واحالتهما الى التحقيق، بحسب ما افادت مندوبة "لبنان 24."وأشارت المعلومات الى ان الموقوفين من اصحاب السوابق بإحراق الاطارات والنحاس.