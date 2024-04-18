24
o
بيروت
26
o
طرابلس
24
o
صور
25
o
جبيل
24
o
صيدا
24
o
جونية
26
o
النبطية
27
o
زحلة
27
o
بعلبك
26
o
بشري
24
o
بيت الدين
27
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
لبنان
في طرابلس.. توقيف شخصين بهذه التهمة
Lebanon 24
18-04-2024
|
04:08
A-
A+
photos
0
A+
A-
اوقفت دورية من مفرزة استقصاء الشمال في قوى الامن الداخلي شخصين من التبعية الفلسطينية في محلة طريق طلعة المشروع القبة في طرابلس واحالتهما الى التحقيق، بحسب ما افادت مندوبة "لبنان 24."
وأشارت المعلومات الى ان الموقوفين من اصحاب السوابق بإحراق الاطارات والنحاس.
Advertisement
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
إشكال وتوقف مباراة الحكمة والرياضي.. ماذا حصل؟ (فيديو)
Lebanon 24
إشكال وتوقف مباراة الحكمة والرياضي.. ماذا حصل؟ (فيديو)
15:34 | 2024-04-17
17/04/2024 03:34:48
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد أيام.. هؤلاء في لبنان سيتقاضون "أموالاً" بالدولار
Lebanon 24
بعد أيام.. هؤلاء في لبنان سيتقاضون "أموالاً" بالدولار
14:40 | 2024-04-17
17/04/2024 02:40:03
Lebanon 24
Lebanon 24
توتّرٌ كبير... إصابة 7 أشخاص من عائلة واحدة وإحراق منزل (فيديو)
Lebanon 24
توتّرٌ كبير... إصابة 7 أشخاص من عائلة واحدة وإحراق منزل (فيديو)
08:25 | 2024-04-17
17/04/2024 08:25:45
Lebanon 24
Lebanon 24
قطع طرقات في صيدا.. ما القصّة؟ (صورة)
Lebanon 24
قطع طرقات في صيدا.. ما القصّة؟ (صورة)
12:54 | 2024-04-17
17/04/2024 12:54:24
Lebanon 24
Lebanon 24
"إيران غاضبة من حزب الله".. تقريرٌ اسرائيلي يكشف السبب!
Lebanon 24
"إيران غاضبة من حزب الله".. تقريرٌ اسرائيلي يكشف السبب!
12:00 | 2024-04-17
17/04/2024 12:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
06:10 | 2024-04-18
صفارات الإنذار تدوي... ماذا يجري حالياً في المستوطنات القريبة من لبنان؟
06:05 | 2024-04-18
للتأكد من الالتزام بالقوانين.. جولات تفتيشية لمراقبي الاقتصاد في النبطية
06:00 | 2024-04-18
كيف استفادت إسرائيل من هجوم إيران الأخير؟
05:58 | 2024-04-18
شركة طيران عالمية تمدد تعليق رحلاتها إلى لبنان.. هذا ما أعلنته
05:57 | 2024-04-18
ملتقى التأثير المدني يحذر من: شَيطَنَةُ الدُّستور والانقِلابُ عليه... والسِّيادة!
05:56 | 2024-04-18
تيننتي: عمل اليونيفيل مستمر
فيديو
بفستانها المكشوف.. شاهدوا كيف رقصت ميريام فارس بإثارة على إيقاع الطبلة (فيديو)
Lebanon 24
بفستانها المكشوف.. شاهدوا كيف رقصت ميريام فارس بإثارة على إيقاع الطبلة (فيديو)
03:03 | 2024-04-16
18/04/2024 13:20:52
Lebanon 24
Lebanon 24
سامسونغ تعلن عن حاسب مكتبي جديد.. هذه مميزاته (فيديو)
Lebanon 24
سامسونغ تعلن عن حاسب مكتبي جديد.. هذه مميزاته (فيديو)
04:00 | 2024-04-13
18/04/2024 13:20:52
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد ظهورها بملابس ضيقة وجريئة.. ممثلة شهيرة تُدافع عن مفاتنها خلال مسلسل رمضاني (فيديو)
Lebanon 24
بعد ظهورها بملابس ضيقة وجريئة.. ممثلة شهيرة تُدافع عن مفاتنها خلال مسلسل رمضاني (فيديو)
02:15 | 2024-04-11
18/04/2024 13:20:52
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24