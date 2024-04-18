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لبنان

في طرابلس.. توقيف شخصين بهذه التهمة

Lebanon 24
18-04-2024 | 04:08
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اوقفت دورية من مفرزة استقصاء الشمال في قوى الامن الداخلي شخصين من التبعية الفلسطينية في محلة طريق طلعة المشروع القبة في طرابلس واحالتهما الى التحقيق، بحسب ما افادت مندوبة "لبنان 24."
وأشارت المعلومات الى ان الموقوفين من اصحاب السوابق بإحراق الاطارات والنحاس.
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