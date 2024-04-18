عمال مخابز بيروت وجبل لبنان سلّموا بيرم مذكرة بالمطالب

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وبحسب بيان صادر عن النقابة،"فقد تم البحث في عدم تطبيق قانون العمل على عمال المهنة والتصريح عن جميع العمال للضمان الاجتماعي، والعمال المكتومين وغير المصرّح عنهم للضمان ومن دون إجازات عمل، والفلتان العشوائي بإنشاء أفران كعك ومعجنات غير مستوفية الشروط القانونية والصحة والسلامة المهنية ومن دون ترخيص وغير مسجلة بالضمان، اضافة الى العمال المحرمين من الضمان الاجتماعي، والتدريب المهني اللبنانيين الراغبين بالعمل في الافران للحد من البطالة وتأمين فرص عمل للشباب. وقد ساد الاجتماع جو من الصراحة والايجابية والشعور بالمسؤولية تجاه جميع عمال المخابز والافران من دون استثناء ومعاناتهم ومطالبهم المحقة". زار وفد من نقابة عمال المخابز في بيروت وجبل لبنان، ضم رئيس النقابة شحادة المصري وعضو المجلس التنفيذي مسؤول الدعاية والنشر ماجد عبيد، وزير العمل في حكومة تصريف الاعمال مصطفى بيرم في مكتبه في الوزارة، وسلّمه مذكرة بمطالب العمال المحقة ومعاناتهم.وبحسب بيان صادر عن النقابة،"فقد تم البحث في عدم تطبيق قانون العمل على عمال المهنة والتصريح عن جميع العمال للضمان الاجتماعي، والعمال المكتومين وغير المصرّح عنهم للضمان ومن دون إجازات عمل، والفلتان العشوائي بإنشاء أفران كعك ومعجنات غير مستوفية الشروط القانونية والصحة والسلامة المهنية ومن دون ترخيص وغير مسجلة بالضمان، اضافة الى العمال المحرمين من الضمان الاجتماعي، والتدريب المهني اللبنانيين الراغبين بالعمل في الافران للحد من البطالة وتأمين فرص عمل للشباب. وقد ساد الاجتماع جو من الصراحة والايجابية والشعور بالمسؤولية تجاه جميع عمال المخابز والافران من دون استثناء ومعاناتهم ومطالبهم المحقة".

وختاما تم "التشديد على تطبيق قانون العمل والقوانين المرعية الاجراء على جميع عمال المخابز والافران، تسجيلهم في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وتسوية أوضاع العمال الأجانب وبخاصة السوريين لتسجيلهم في الضمان الاجتماعي وحصولهم على إجازات عمل، التبليغ عن المخالفات الحاصلة في الافران للمعنيين في وزارة العمل والضمان الاجتماعي لأخذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين، اضافة الى إقامة ورش تدريب وتأهيل مهني للراغبين العمل في المخابز والافران في المناطق كافة بالتعاون مع وزارة العمل ورعايتها، وحصول المتدرب على شهادة خبرة من الوزارة".