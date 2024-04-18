لقاء إعلامي حول حياة وتطويب البطريرك الدويهي... رسالة ومسؤولية

عقد لقاء إعلامي في قاعة ميشال حنا إسكندر في حرم مستشفى سيدة زغرتا الجامعي جمع كوكبة من إعلاميي الشمال حول موضوع " حياة وتطويب البطريرك الدويهي .. رسالة ومسؤولية"واستعدادا لاحتفالات تطويب البطريرك اسطفان الدويهي، وبدعوة من شبكة زغرتا الإعلامية.

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وشرح الخور أسقف اسطفان فرنجيه في اللقاء، ابرز المحطات في مسيرة حياة الطوباوي البطريرك اسطفان الدويهي، التي كانت غنية في كل المجالات الكنسية والدينية والوطنية، بخاصة لناحية التأريخ، حيث كانت له كتابات منها " تاريخ الازمنة" و" منارة الأقداس" و"الألحان المارونية" وغيرها من الكتب المهمة.

وتابع : "هو نداء من العناية الإلهية، ان يأتي التطويب بعد ٣٠٠ سنة على وفاته. واذا طرحنا السؤال على انفسنا لماذا أتى التطويب في هذه المرحلة، فالإجابة طبعا ستكون "هذا تدبير من الله".

وشرح عمل مؤسسة البطريرك الدويهي التي "تعمل بصمت وحكمة ودراية، تحت رعاية أسقف والذي هو اليوم المطران جوزيف نفاع النائب البطريركي على رعية اهدن زغرتا".

وكشف عن سلسلة تواريخ لنشاطات تقام لمناسبة التطويب، إضافة إلى تاريخ ٢ اب المقبل موعد الاحتفال الكنسي الضخم الذي سيقام في الصرح البطريركي في بكركي.







في الختام شكر مدير شبكة زغرتا الاعلامية الاب سليمان يمين الحضور، متمنيا "البقاء على تواصل مستمر من اجل التحضير والتنسيق ليأتي الاحتفال لائقا بالطوباوي الجديد السائر على طريق القداسة".