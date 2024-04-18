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لبنان

سفراء الخماسية في البياضة.. والملف الرئاسي الحاضر الابرز

Lebanon 24
18-04-2024 | 04:20
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التقى رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل في منزله في البياضة السفراء القطري والفرنسي والسعودي والمصري في اطار زياراتهم للقيادات اللبنانية، حيث شكل موضوع رئاسة الجمهورية البند الأبرز على جدول المحادثات.
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