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لبنان

هادي ابن الـ 14 عاما مفقود.. هل تعرفون عنه شيئا؟

Lebanon 24
18-04-2024 | 04:43
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خرج القاصر "هادي الكردي" البالغ من العمر 14 عاماً من منزله في منطقة القبة - ضهر المغر في طرابلس منذ نهار امس الأربعاء عند الساعة الثامنة صباحاً ولم يعد حتى اللحظة، وفق ما أفادت مندوبة "لبنان24".

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لمن يعرف عنه اي شيء التواصل على الرقم: 71043051.

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