هادي ابن الـ 14 عاما مفقود.. هل تعرفون عنه شيئا؟

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خرج القاصر "هادي الكردي" البالغ من العمر 14 عاماً من منزله في منطقة القبة - ضهر المغر في طرابلس منذ نهار امس الأربعاء عند الساعة الثامنة صباحاً ولم يعد حتى اللحظة، وفق ما أفادت مندوبة "لبنان24".لمن يعرف عنه اي شيء التواصل على الرقم: 71043051.