مدرستا الحريري في صيدا تقفلان غدا

نعت أسرتا "ثانوية رفيق الحريري" و"مدرسة الحاج بهاء الدين الحريري" الحاج مصطفى الحريري (أبو نادر).

وجاء في بيان النعي: "(كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة)، بقلوب راضية بقضاء الله وقدره، تنعي أسرتا ثانوية رفيق الحريري ومدرسة الحاج بهاء الدين الحريري المغفور له بإذن الله، الحاج مصطفى الحريري (ابو نادر)، وتتقدمان بخالص التعازي والمواساة لرئيسة المدرستين السيدة بهية الحريري وعائلتها سائلين الله عز وجل ان يتغمده بواسع رحمته ومغفرته ورضوانه، ويدخله فسيح جنانه، ويلهمهم الصبر والسلوان. واعلنت إدارتا المدرستين إقفال أبوابهما يوم غد الجمعة حدادا. إنا لله وإنا إليه راجعون".