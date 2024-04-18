السنيورة يستذكر باسل فليحان: خسارة وطنية كبيرة لا تعوض

استذكر الرئيس فؤاد السنيورة في بيان، "الأخ والصديق والزميل الوزير الشهيد باسل فليحان" قائلاً: "لقد شكل باسل في حياته روح التجدد اللبناني والنموذج الساطع للرؤية الحيوية الشابة الواعدة والقادرة على الإبداع، والإسهام في تحقيق الإصلاح. كما شكّل في استشهاده سموّ الإيمان العميق بلبنان وصيغته الفريدة والمعنى الحقيقي للتضامن والتكامل لتحقيق النهوض المنشود الذي يستحقه لبنان ويصبو إليه أبناؤه.

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رحمه الله، لقد كان استشهاده مع الرئيس الشهيد رفيق الحريري ورفاقهما خسارة وطنية كبيرة لا تعوض، وحيث بات يدرك الكثيرون حجم تلك الخسارة الكبيرة التي تسببت به يد الاجرام الغاشمة.

ستبقى ذكراك يا باسل عطرة وندية في وجدان جميع من عرفوك. نسأل الله تعالى أن يسكنك فسيح جناته".