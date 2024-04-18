Advertisement

لبنان

السنيورة يستذكر باسل فليحان: خسارة وطنية كبيرة لا تعوض

Lebanon 24
18-04-2024 | 04:52
A-
A+
Doc-P-1188854-638490382340351801.jpeg
Doc-P-1188854-638490382340351801.jpeg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
استذكر الرئيس فؤاد السنيورة في بيان، "الأخ والصديق والزميل الوزير الشهيد باسل فليحان" قائلاً: "لقد شكل باسل في حياته روح التجدد اللبناني والنموذج الساطع للرؤية الحيوية الشابة الواعدة والقادرة على الإبداع، والإسهام في تحقيق الإصلاح. كما شكّل في استشهاده سموّ الإيمان العميق بلبنان وصيغته الفريدة والمعنى الحقيقي للتضامن والتكامل لتحقيق النهوض المنشود الذي يستحقه لبنان ويصبو إليه أبناؤه.
Advertisement
رحمه الله، لقد كان استشهاده مع الرئيس الشهيد رفيق الحريري ورفاقهما خسارة وطنية كبيرة لا تعوض، وحيث بات يدرك الكثيرون حجم تلك الخسارة الكبيرة التي تسببت به يد الاجرام الغاشمة.
ستبقى ذكراك يا باسل عطرة وندية في وجدان جميع من عرفوك. نسأل الله تعالى أن يسكنك فسيح جناته".
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
06:10 | 2024-04-18
06:05 | 2024-04-18
06:00 | 2024-04-18
05:58 | 2024-04-18
05:57 | 2024-04-18
05:56 | 2024-04-18
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24