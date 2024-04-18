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لبنان

سرقوا مخزناً لمحمصة معروفة في جونيه وباعوا البضاعة.. هكذا تم توقيفهم

Lebanon 24
18-04-2024 | 05:03
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تمكنت دوريّة من أمن الدولة بعد رصدٍ وتعقّب من توقيف السوريّين (م. م.) و (ع.م.) و (أ. ع)، متلبّسين بسرقة مخزن في منطقة جونيه، وبعد التحقيق معهم، أُودعوا القضاء المختصّ.

في التفاصيل، يعمل السوريّ (م. م.) كحارس مستودع لمحمصة معروفة في لبنان وفي العالم العربيّ، وبعد مدّة من تولّيه مسؤوليّة المستودع، اتّفق هو ورفاقٌ سوريّون ثلاثة، على تأمين المفتاح لهم، والدخول إلى المستودع يوميّاً عند الساعة الثالثة فجراً، ليحمّلوا السيارة التي معهم بالبضاعة من مختلف أنواع البزورات، وبيعها في مختلف المناطق اللبنانيّة في اليوم التالي.
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وردت معلومة إلى أمن الدولة أنّ سوريّين يبيعون البزورات بأسعارٍ بخسة، وغالباً ما يستبدلون ثمنها بموادَّ غذائية أو ما شابه، فرصدت أمن الدولة في جبل لبنان العصابة، متلبّسة باقتحام المخزن وتعبئة سيّارتهم بالبزورات لتوزيعها.

جرى توقيفهم والتحقيق معهم، وأحيلوا على الأجهزة المختصّة لإجراء المقتضى القانونيّ بحقّهم.(lbci)


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