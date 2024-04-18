بهاء الحريري معزيا بهية الحريري بزوجها: فقدنا ذلك الرجل الخلوق الذي كان جزءاً أساسياً من حياتنا

كتب بهاء الحريري على منصة "اكس":" فقدنا صباح اليوم زوج عمتي أبا نادر ذلك الرجل الخلوق الذي كان جزءاً أساسياً من حياتنا، رحمه الله وأسكنه فسيح جناته.



‏أُعزي نفسي وأعزي عمتي الحبيبة بهية وعائلتها وأسأل الله أن يلهمنا الصبر والسلوان على رحيل فقيدنا الغالي".

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