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لبنان

بهاء الحريري معزيا بهية الحريري بزوجها: فقدنا ذلك الرجل الخلوق الذي كان جزءاً أساسياً من حياتنا

Lebanon 24
18-04-2024 | 05:09
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كتب بهاء الحريري على منصة "اكس":" فقدنا صباح اليوم زوج عمتي أبا نادر ذلك الرجل الخلوق الذي كان جزءاً أساسياً من حياتنا، رحمه الله وأسكنه فسيح جناته.

‏أُعزي نفسي وأعزي عمتي الحبيبة بهية وعائلتها وأسأل الله أن يلهمنا الصبر والسلوان على رحيل فقيدنا الغالي". 
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