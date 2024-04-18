بعد انتهاء اللقاء مع "الوفاء للمقاومة".. هذا ما ستشهده دارة السفير المصري

أفادت معلومات الـ"ال بي سي" أنه بعد انتهاء اللقاء مع كتلة الوفاء للمقاومة، سيُعقد لدى السفير المصري علاء موسى إجتماع للسفراء الخمسة بعيدًا من الإعلام في ختام هذه الجولة من اللقاءات.

Advertisement