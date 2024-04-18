دريان في السعودية

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وصل مفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان الى المملكة العربية السعودية تلبية لدعوة رسمية من رابطة العالم الإسلامي للمشاركة في اجتماعات الدورة الثالثة والعشرين لمجلس المجمع الفقهي الإسلامي التابع للرابطة التي ستعقد في الرياض.وكان في استقباله في مطار الملك خالد في الرياض سفير لبنان في السعودية فوزي كبارة ومسؤولون من رابطة العالم الإسلامي.