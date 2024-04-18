Advertisement

لبنان

دريان في السعودية

Lebanon 24
18-04-2024 | 05:32
A-
A+
Doc-P-1188865-638490405305576145.jpg
Doc-P-1188865-638490405305576145.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
وصل مفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان الى المملكة العربية السعودية تلبية لدعوة رسمية من رابطة العالم الإسلامي للمشاركة في اجتماعات الدورة الثالثة والعشرين لمجلس المجمع الفقهي الإسلامي التابع للرابطة التي ستعقد في الرياض.
Advertisement


وكان في استقباله في مطار الملك خالد في الرياض سفير لبنان في السعودية فوزي كبارة ومسؤولون من رابطة العالم الإسلامي.
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
07:57 | 2024-04-18
07:57 | 2024-04-18
07:55 | 2024-04-18
07:38 | 2024-04-18
07:34 | 2024-04-18
07:23 | 2024-04-18
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24