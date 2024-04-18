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لبنان

فرنجية من بكركي: منفتحون على كل حوار

Lebanon 24
18-04-2024 | 05:40
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أشار رئيس تيار "المردة" سليمان فرنجية بعد لقائه البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي في بكركي، اليوم، الى أن ترشّحه لرئاسة الجمهورية يكرّس العملية الديمقراطية، وقال: "لا أرى أن ترشيحي يضرب العملية الديمقراطية بل يكرسها وأنا المرشح الوحيد "المعروفة خلفيتي".
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 واكد أن "لا خلاف بيننا وبين بكركي والعلاقة صريحة وواضحة وقائمة على المحبة والاحترام".
كما تابع: "نحن قاطعنا لجنة اجتمعت برعاية البطريرك ولم نقاطع بكركي ومنفتحون على كل حوار واذا صدرت وثيقة عن بكركي تنسجم مع قناعاتنا سنؤيدها".



 
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