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لبنان

شركة طيران عالمية تمدد تعليق رحلاتها إلى لبنان.. هذا ما أعلنته

Lebanon 24
18-04-2024 | 05:58
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أعلنت شركة الطيران الألمانية "لوفتهانزا" عن تمديد تعليق رحلاتها إلى بيروت وطهران حتى 30 نيسان. 
 
 
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