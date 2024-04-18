تيننتي: عمل اليونيفيل مستمر

Advertisement

أكد المتحدث باسم "اليونيفيل" أندريا تينتي في تصريح اليوم، ان "حفظة السلام العسكريين التابعين لليونيفيل لا يزالون في مواقعهم ويمارسون مهامهم، وكذلك موظفونا المدنيون".وفي تصريح له، أكد تينتي ان "عمل اليونيفيل مستمر، بما في ذلك الدوريات، وكذلك قوافل الإمداد واللوجستية وعمليات تبديل الجنود، داخل لبنان وخارجه"، مشيراً إلى أن "سلامة وأمن موظفي الأمم المتحدة وعائلاتهم هي أولويتنا."وأوضح انه "في تشرين الأول 2023، قررت اليونيفيل، من باب الحذر، نقل عائلات موظفيها المدنيين للسكن خارج منطقة العمليات، بما في ذلك صور".