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لبنان

للتأكد من الالتزام بالقوانين.. جولات تفتيشية لمراقبي الاقتصاد في النبطية

Lebanon 24
18-04-2024 | 06:05
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بالرغم من خطورة الوضع الامني والإعتداءات الإسرائيلية على مدن وقرى الجنوب، قام مراقبو وزارة الإقتصاد والتجارة مصلحة حماية المستهلك في محافظة النبطية، بجولات تفتيشية بمتابعة من رئيس المصلحة محمد بيطار، وذلك للكشف على السوبر ماركات ومحال اللحوم والأفران والخضر والفاكهة ومحطات المحروقات ومحطات بيع وتكرير مياه الشرب وغيرها، للتأكد من التزام القوانين من قبل أصحاب المؤسسات التجارية في نطاق مدينة النبطية وبلدات شوكين وتول وفي بلدة الخلوات قضاء حاصبيا ، وإستكمالا لما يقوم به المراقبون لجولات التفتيش اليومية على باقي البلدات من أجل قمع المخالفات.
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وقد سطر محضر ضبط بحق صاحب سوبر ماركت لتخطيه نسب الأرباح المسموح بها ومخالفته لسعر صرف الدولار في مدينة النبطية.

وقد نبه المراقبون جميع التجار بـ"ضرورة إلتزامهم القوانين المرعية الإجراء تحت طائلة تسطير محاضر ضبط بحق المخالفين".
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