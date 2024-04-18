صفارات الإنذار تدوي... ماذا يجري حالياً في المستوطنات القريبة من لبنان؟

افادت وسائل اعلام اسرائيلية بدوي صفارات الإنذار في عرب العرامشة ومستوطنات عدة في الجليل الغربي للاشتباه بتسلّل مسيّرات.





وذكرت إذاعة جيش العدو أن صفارات الإنذار دوت في الجليل الغربي بعد تشخيص خاطئ.

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