Advertisement

لبنان

صفارات الإنذار تدوي... ماذا يجري حالياً في المستوطنات القريبة من لبنان؟

Lebanon 24
18-04-2024 | 06:10
A-
A+
Doc-P-1188883-638490428625341470.jpg
Doc-P-1188883-638490428625341470.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
افادت وسائل اعلام اسرائيلية بدوي صفارات الإنذار في عرب العرامشة ومستوطنات عدة في الجليل الغربي للاشتباه بتسلّل مسيّرات.


وذكرت إذاعة جيش العدو أن صفارات الإنذار دوت في الجليل الغربي بعد تشخيص خاطئ.
Advertisement
مواضيع ذات صلة
القناة 12 الإسرائيلية: سقوط 4 صواريخ أطلقت من لبنان في مناطق مفتوحة بالجليل الغربي دون وقوع إصابات
lebanon 24
18/04/2024 15:04:56 Lebanon 24 Lebanon 24
إطلاق ٦ صواريخ من جنوب لبنان باتجاه موقع إسرائيلي في الجليل الغربي (الجزيرة)
lebanon 24
18/04/2024 15:04:56 Lebanon 24 Lebanon 24
وسائل إعلام إسرائيلية: صفارات الإنذار تدوي في الجليل الغربي على الحدود مع لبنان
lebanon 24
18/04/2024 15:04:56 Lebanon 24 Lebanon 24
القناة 12 الإسرائيلية: سقوط 5 صواريخ أطلقت من لبنان في مناطق مفتوحة في الجليل الغربي (النهار)
lebanon 24
18/04/2024 15:04:56 Lebanon 24 Lebanon 24

لبنان

الجليل الغربي

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
07:57 | 2024-04-18
07:57 | 2024-04-18
07:55 | 2024-04-18
07:38 | 2024-04-18
07:34 | 2024-04-18
07:23 | 2024-04-18
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24