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لبنان

"الخماسية" في حارة حريك.. ماذا أبلغها محمد رعد؟

Lebanon 24
18-04-2024 | 06:34
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أفادت "الجديد" أن سفراء كل من مصر وقطر وفرنسا التقوا كتلة الوفاء للمقاومة في حارة حريك، وسمعوا من رئيس الكتلة النائب محمد رعد الموقف نفسه، أي الحوار مقبول منهم بإدارة رئيس مجلس النواب نبيه بري ومن دون شروط مسبقة.  
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الوفاء للمقاومة

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