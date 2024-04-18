وزير العمل استقبل انطوان حبيب.. وهذا ما جرى بينهما

استقبل وزير العمل مصطفى بيرم في مكتبه في الوزارة قبل ظهراليوم، وفدا من مصرف الاسكان برئاسة انطوان حبيب.

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وخلال اللقاء، تم الاتفاق على توقيع مذكرة تفاهم بين وزارة العمل ومصرف الاسكان، والعمل على زيادة قيمة شهادة الايداع لدى المصرف، لما لذلك من انعكاسات مهمة على تسيير أمور المواطنين اللبنانيين على مستوى القروض المدعومة في الإسكان والترميمواستقبل الوزير بيرم وفداً من حركة "حماة الديار" برئاسة رالف شمالي ، وتم البحث في الأوضاع العامة في لبنان وما يجري في فلسطين المحتلة لجهة الاعتداءات الاسرائيلية، وما يتعرض له المسجد الأقصى وكنيسة القيامة اللذين يجمعا الديانتين الاسلامية والمسيحية في وجه العدو الصهيوني.وقدم الوفد للوزير بيرم هدية عبارة عن أيقونة السيد المسيح، عربون محبة وتقدير. بدوره، شكر الوزير بيرم الوفد على الأيقونة التي أكد انها "عزيزة على قلبه".