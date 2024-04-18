Advertisement

لبنان

وزير العمل استقبل انطوان حبيب.. وهذا ما جرى بينهما

Lebanon 24
18-04-2024 | 06:27
A-
A+
Doc-P-1188890-638490450589370155.jpg
Doc-P-1188890-638490450589370155.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
استقبل وزير العمل مصطفى بيرم في مكتبه  في الوزارة قبل ظهراليوم، وفدا من مصرف الاسكان برئاسة انطوان حبيب.
 
 
وخلال اللقاء، تم الاتفاق على توقيع مذكرة تفاهم بين وزارة العمل ومصرف الاسكان، والعمل على زيادة قيمة شهادة الايداع لدى المصرف، لما لذلك من انعكاسات مهمة على تسيير أمور المواطنين اللبنانيين على مستوى القروض المدعومة في الإسكان والترميم
Advertisement

واستقبل الوزير بيرم وفداً من حركة "حماة الديار" برئاسة رالف شمالي ، وتم البحث في الأوضاع العامة في لبنان وما يجري في فلسطين المحتلة لجهة الاعتداءات الاسرائيلية، وما يتعرض له المسجد الأقصى وكنيسة القيامة اللذين يجمعا الديانتين الاسلامية والمسيحية في وجه العدو الصهيوني.

وقدم الوفد للوزير بيرم هدية عبارة عن أيقونة السيد المسيح، عربون محبة وتقدير. بدوره، شكر الوزير بيرم الوفد على الأيقونة التي أكد انها "عزيزة على قلبه".

لبنان

عربي-دولي

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
07:57 | 2024-04-18
07:57 | 2024-04-18
07:55 | 2024-04-18
07:38 | 2024-04-18
07:34 | 2024-04-18
07:23 | 2024-04-18
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24