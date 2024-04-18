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لبنان

وزير الدفاع بحث والنائب هاشم في المستجدات

Lebanon 24
18-04-2024 | 07:04
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 التقى وزير الدفاع الوطني موريس سليم في مكتبه في اليرزة قبل ظهر اليوم، النائب قاسم هاشم، وبحث معه في الأوضاع العامة وآخر المستجدات.
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لبنان

موريس سليم

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