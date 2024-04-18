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لبنان

بيان من "المالية" بشأن ضريبة الدخل على الرواتب... ماذا جاء فيه؟

Lebanon 24
18-04-2024 | 07:23
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 أصدرت وزارة المالية بياناً يتعلق بالتصريح السنوي العائد لضريبة الدخل على الرواتب والأجور (ر5) والكشوفات السنوية الافرادية (ر6) والكشف السنوي الاجمالي (ر7) عن عام 2022 وفيه:

"يهم وزارة المالية أن تعلم جميع المكلفين الذين لم يتقدموا بعد بالتصريح السنوي لضريبة الرواتب والأجور عن عام 2022 وجوب المبادرة الى الالتزام بموجباتهم الضريبية في مهلة أقصاها 30/04/2024 ضمناً تفادياً لتعرضهم للغرامات القانونية، مع الإشارة الى أنه وفي حال وجود مشاكل تقنية تحول دون تحميل التصاريح الالكترونية على النظام الضريبي يمكن التواصل مع الإدارة الضريبية عبر البريد الالكتروني: eservicesqa@finance.gov.lb".
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