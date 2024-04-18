بعدما رصد حركتهم.. هذا ما فعله "الحزب" بتجمع للعدو بموقع المرج

أعلن حزب الله اليوم الخميس في بيان له، أنه "بعد رصد دقيق وترقب لحركة العدو في موقع المرج، ولدى وصول جنود العدو وآلياته الى الموقع المحدد عند الساعة 12:30 من ظهر اليوم، استهدفهم المجاهدون بالأسلحة الصاروخية، وأصابوهم إصابة مباشرة وأوقعوهم بين قتيل وجريح".

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