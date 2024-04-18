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لبنان

بعدما رصد حركتهم.. هذا ما فعله "الحزب" بتجمع للعدو بموقع المرج

Lebanon 24
18-04-2024 | 07:55
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أعلن حزب الله اليوم الخميس في بيان له، أنه "بعد رصد دقيق وترقب لحركة العدو في موقع المرج، ولدى وصول جنود العدو وآلياته الى الموقع المحدد عند الساعة 12:30 من ظهر اليوم، استهدفهم المجاهدون بالأسلحة الصاروخية، وأصابوهم إصابة مباشرة وأوقعوهم بين قتيل وجريح".
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