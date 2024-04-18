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لبنان

أمانات السجل العقاري في جبل لبنان: غدا تسليم المعاملات المنجزة

Lebanon 24
18-04-2024 | 07:57
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أعلنت المديرية العامة للشؤون العقارية في بيان، أنه و"كما كل يوم جمعة من الاسبوع ستقوم أمانات السجل العقاري في جبل لبنان يوم غد الجمعة الواقع فيه 19 نيسان 2024 بتسليم الدفعة الرابعة من أوامر القبض الجاهزة والدفعة الخامسة من سندات الملكية الجاهزة الى أصحاب العلاقة أو وكلائهم القانونيين واستلام طلبات البدل عن ضائع ، كما وان رئيس المكتب العقاري المعاون في الشوف (الكائن مكتبه في امانة السجل في بعبدا) سوف يستقبل جميع المراجعات فيما خص المعاملات المسلمة وسوف يسلم جميع اوامر القبص غير المدفوعة بعد".
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وحددت آلية الاستلام بالطلب الى المعنيين زيارة الموقع الالكتروني للمديرية العامة للشؤون العقارية، WWW.LRC.GOV.LB ضمن قسم آخر الأخبار للتأكد من وجود أمر القبض أو السند العائد لهم ضمن اللوائح المنشورة على الموقع، ومن ثم التوجه، للسندات فقط، الى المحتسبيات التابعة للحصول على الطوابع (2*50،000 = 100،000 ل.ل.)، أو ايصال تسديد الطوابع من الشركات المالية المعترف فيه.

كما حددت أماكن استلام الطوابع كالآتي:
- محتسبية بعبدا (أمانات السجل العقاري في بعبدا – عاليه - الشوف).
- محتسبية المتن (أمانة السجل العقاري في المتن).
-محتسبية جونية (أماناتي السجل العقاري في جونية - جبيل).

وأشار البيان  الى ان "مركز تسليم أوامر القبض العائدة لقضاء جبيل يتم في المكتب العقاري المعاون في سرايا جبيل".
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