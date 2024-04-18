إقتراح قانون معجل مكرر من عبد المسيح.. هذا ما يرمي اليه

تقدم النائب المهندس أديب عبد المسيح بإقتراح قانون معجل مكرر، اليوم، يرمي إلى تعديل حد السن القانونية وحد الخدمة الفعلية من رتبة ملازم الى رتبة عقيد بهدف تعزيز المرافق العامة والحفاظ على ذخيرتها من العناصر البشرية، تحديدا ما يعرف بضباط الصف، وهي شريحة كفوءة ذلك تلافيا لأي شغور في الملاكات العسكرية والأمنية.

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