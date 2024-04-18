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لبنان

بري تابع مع بو حبيب ونصار المستجدات

Lebanon 24
18-04-2024 | 07:30
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استقبل رئيس مجلس النواب نبيه بري في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة، الرئيس العام للرهبانية اللبنانية المارونية الأباتي هادي محفوظ مع وفد من الآباء في الرهبانية.
 
والتقى بري، وزير الخارجية والمغتربين عبدالله بوحبيب، وبحث معه في الأوضاع العامة والمستجدات السياسية والميدانية على ضوء مواصلة إسرائيل لعدوانها على لبنان وقطاع غزة.
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كما بحث بري مع وزير السياحة وليد نصار في التطورات وشؤونا متصلة بعمل وزارة السياحة.
 
 
واستقبل بري أيضاً النواب: طوني فرنجية، سجيع عطية ووليم طوق حيث تم عرض للمستجدات وشؤونا تشريعية.
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