المرشح لرئاسة الجمهورية ملحم البستاني: لضرورة إجراء إستفتاء شعبي لإنتخاب رئيس

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أكد المرشح لرئاسة الجمهورية الدكتور ملحم جميل البستاني في بيان، "ضرورة إجراء إستفتاء شعبي لإنتخاب رئيس للجمهورية بعد الفشل في إيجاد حلول مناسبة وتعطيل الحياة السياسية"، مناشدا الحكومة "إجراء استفتاء شعبي حول اقتراحات تحقق مقررات الطائف وتؤسس لغد أفضل للأجيال الصاعدة وبرعاية الخماسية".واقترح البستاني، "انتخاب رئيس الجمهورية والمحافظين من الشعب خارج القيد الطائفي، والنواب وفقا للجان النيابية والمحافظات خارج القيد الطائفي أيضا، ومجلس القضاء الأعلى من الشعب".