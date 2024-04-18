بعد اجتماعاتهم مع القوى السياسية.. لقاء تشاوري لسفراء "الخماسية"

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استضاف السفير المصري علاء موسى سفراء المملكة العربية السعودية وليد البخاري، وقطر سعود بن عبد الرحمن بن فيصل ثاني آل ثاني، وفرنسا هيرفي ماغرو، والولايات المتحدة الأميركية ليزا جونسون، وذلك في لقاء تشاوري حول أهم مخرجات لقاءات السفراء مع القوى السياسية اللبنانية.