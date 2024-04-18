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لبنان

"الحزب" يعلن عن عملية جديدة.. اليكم تفاصيلها

Lebanon 24
18-04-2024 | 08:56
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أعلن "حزب الله"، في بيان اليوم الخميس، استهداف جنود العدو في حرش حانيتا.
 
 
 
 
وقال في بيان: "استهدفنا عند الساعة 2:00 من بعد ظهر يوم الخميس 18-4-2024، تجمعا لجنود العدو الإسرائيلي في حرش حانيتا بالأسلحة الصاروخية"، مشيرا الى ان حقق إصابة مباشرة.
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