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لبنان
"الحزب" يعلن عن عملية جديدة.. اليكم تفاصيلها
Lebanon 24
18-04-2024
|
08:56
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أعلن "حزب الله"، في بيان اليوم الخميس، استهداف جنود العدو في حرش حانيتا.
وقال في بيان: "استهدفنا عند الساعة 2:00 من بعد ظهر يوم الخميس 18-4-2024، تجمعا لجنود العدو الإسرائيلي في حرش حانيتا بالأسلحة الصاروخية"، مشيرا الى ان حقق إصابة مباشرة.
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