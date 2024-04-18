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لبنان

بيان عاجل للجيش عن جريمة العزونية.. هذا ما حاول إثنان من المتورطين القيام به اليوم

Lebanon 24
18-04-2024 | 09:08
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صدر عن قيادة الجيش ـــ مديرية التوجيه، البيان الآتي:

إلحاقًا للبيان المتعلق بالمتابعة الأمنية والتحقيق في جريمة قتل المواطن ياسر الكوكاش في بلدة العزونية - عاليه، أوقفت وحدة من الجيش بمؤازرة دورية من مديرية المخابرات بتاريخ 18 /4 /2024 السوريَّين (ع.خ.) و(ع.ا.) أثناء محاولتهما الهرب إلى سوريا بطريقة غير شرعية عبر الحدود البرية في منطقة المصنع، وذلك لتورطهما في الجريمة.
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بوشر التحقيق مع الموقوفَين بإشراف القضاء المختص.
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