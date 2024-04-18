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لبنان

بوشكيان بحث وسفيرة كندا في العلاقات

Lebanon 24
18-04-2024 | 09:20
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التقى وزير الصناعة جورج بوشكيان، سفيرة كندا في لبنان ستيفاني ماكولم، وعرض معها العلاقات بين البلدين.

وركّز بوشكيان على أهمية هذه العلاقات "وامتدادها  في الزمن لسنوات خلت". وشكرها على "استقبال  اللبنانيين في كندا وعلى اندماجهم في المجتمع الكندي، ومساهمتهم في تعزيز الاقتصاد وتطوير العلاقات بين كندا ووطنهم الأم". كما اعرب عن ثقته بـ"استعداد كندا لزيادة التبادل بين البلدين ومساعدة لبنان على تجاوز ازمته الاقتصادية".
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