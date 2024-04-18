نقابة عمال "كهرباء لبنان" تُعلن الإضراب اعتباراً من الغد وحتى هذا التاريخ

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أعلن المجلس التنفيذي لنقابة ومستخدمي مؤسسة كهرباء لبنان، في بيان "تأييده المطلق لما ورد في بيان اتحاد النقابات العمالية للمصالح المستقلة والؤسسات العامة الصادر بتاريخ اليوم الخميس 18 نيسان 2024 المتضمن المطالب التالية :1-اقرار زيادة غلاء معيشة2-تغطية صحية كاملة تشمل الفروقات الطبية الاستشفائية .3-اعادة القيمة الشرائية للرواتب والاجور وتصحيحها .4-اعادة القيمة الشرائية لتعويضات نهاية الخدمة .5-تأمين الاعتمادات لتغطية مستحقات العاملين في المؤسسات العامة .6-رفض تعديل مرسوم الحد الاقصى للكسب الخاضع للحسومات لفرع ضمان المرض والامومة .ودعا المجلس التنفيذي للنقابة "الزملاء والزميلات الالتزام بالاضراب وعدم الحضور في كافة مراكز العمل اعتبارا من تاريخ الغد 19 نيسان ولغاية 25 نيسان 2024 ضمنا، ويبقى جلساته مفتوحة بالتنسيق مع الاتحاد العمالي العام لاتخاذ الموقف المناسب".ولفت البيان الى انه "يستثنى من الاضراب الاستثمار في معامل الانتاج والمناوبين في محطات التحويل الرئيسية ومصلحة التنسيق وكل ما يشكل خطرا على السلامة العامة بالتنسيق مع النقابة".