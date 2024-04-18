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لبنان

في الأرز.. جرافات "الاشغال" تجرف الثلوج لفتح الطرقات (فيديو)

Lebanon 24
18-04-2024 | 09:57
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كتب وزير الاشغال العامة في حكومة تصريف الاعمال علي حمية عبر منصة "اكس": "آليات وجرافات مراكز جرف الثلوج التابعة لوزارة الاشغال العامة والنقل لا تزال حتى اليوم تواصل عملها بشكل مستمر لفتح ما تبقى من طرقات جبلية حيث تعمل الان على فتح الطريق من الارز قضاء بشري إلى عيناتا قضاء بعلبك".
 
 
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