في الأرز.. جرافات "الاشغال" تجرف الثلوج لفتح الطرقات (فيديو)

آليات وجرافات مراكز جرف الثلوج التابعة لوزارة الاشغال العامة والنقل ، لا تزال حتى اليوم تواصل عملها بشكل مستمر لفتح ما تبقى من طرقات جبليه حيث تعمل الان على فتح الطريق من #الارز قضاء بشري إلى عيناتا قضاء بعلبك pic.twitter.com/Sm8bbzu3hK
— Ali Hamie | علي حمية (@alihamie_lb) April 18, 2024
آليات وجرافات مراكز جرف الثلوج التابعة لوزارة الاشغال العامة والنقل ، لا تزال حتى اليوم تواصل عملها بشكل مستمر لفتح ما تبقى من طرقات جبليه حيث تعمل الان على فتح الطريق من #الارز قضاء بشري إلى عيناتا قضاء بعلبك pic.twitter.com/Sm8bbzu3hK