في الأرز.. جرافات "الاشغال" تجرف الثلوج لفتح الطرقات (فيديو)

كتب وزير الاشغال العامة في حكومة تصريف الاعمال علي حمية عبر منصة "اكس": "آليات وجرافات مراكز جرف الثلوج التابعة لوزارة الاشغال العامة والنقل لا تزال حتى اليوم تواصل عملها بشكل مستمر لفتح ما تبقى من طرقات جبلية حيث تعمل الان على فتح الطريق من الارز قضاء بشري إلى عيناتا قضاء بعلبك".

آليات وجرافات مراكز جرف الثلوج التابعة لوزارة الاشغال العامة والنقل ، لا تزال حتى اليوم تواصل عملها بشكل مستمر لفتح ما تبقى من طرقات جبليه حيث تعمل الان على فتح الطريق من #الارز قضاء بشري إلى عيناتا قضاء بعلبك pic.twitter.com/Sm8bbzu3hK — Ali Hamie | علي حمية (@alihamie_lb) April 18, 2024 Advertisement