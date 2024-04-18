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لبنان
العدوّ قصف منزلاً في الجنوب.. وسقوط شهيد وجريح
Lebanon 24
18-04-2024
|
10:03
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أفادت مندوبة "لبنان 24" أن العدوّ الإسرائيلي استهدف منزلاً في بلدة بليدا عصر اليوم.
وتُشير المعلومات إلى سقوط شهيد وجريح.
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