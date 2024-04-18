"التجمع الديموقراطي": لبنان أصغر من أن يقسم

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او بلشي علّق "التجمع الوطني الديموقراطي" في بيان، على ما يتداول من طروحات حول الفيدرالية، مؤكداً ان "لبنان أصغر من ان يقسم".وقال في بيان: "وطننا صغير من حيث المساحة و عدد السكان، واللبنانيين شعب واحد، و ليسوا شعوبا، ذات حضارات مختلفة ، كما يحلو لليمين اللبناني ، ان يروج ويسوق لمقولة الفيدرالية ".وأكد أن "قوى اليمين، لم تتعظ من فشل مشروعها التقسيمي خلال الحرب الاهلية البائدة ، كما انها لم تتعلم من دروس الماضي المؤلم، بل تجدد طروحاتها السابقة ، التي كانت لها تداعيات مدمرة ، وحصدت آلاف الضحايا والجرحى والمعوقين والمخطوفين والمفقودين حتى يومنا هذا".ودعا التجمع "جميع القوى والهيئات المدنية والديموقراطية الوحدوية، الى التصدي للنهج القديم المتجدد لليمين اللبناني، من خلال تعزيز وتعميق حركة الوعي الوطني، في صفوف الشبيبة، والتشديد على إن خلاصنا الاوحد، يكمن قي قيام دولة مدنية علمانية ديموقراطية ، دولة جميع المواطنين ، بغض النظر عن انتماءاتهم الدينية والمناطقية و السياسية".