عائلات تفكّكت وحالات طلاق... إليكم ما فعلته هجمات "الحزب" بالإسرائيليين

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قالت خدمة الإسعاف في إسرائيل "نجمة داود"، إن "الشمال أصبح مهجورا بسبب هجمات حزب الله من لبنان".وقال مسعفون لصحيفة "يديعوت أحرونوت" إن 80 ألفا من سكان الشمال غادروا مستوطناتهم، وأصبحت البلدات في الشمال مهجورة، ونقلوا عن بعض المغادرين أنهم "لن يعودوا"، مشيرين إلى تفكك عائلات، وحالات طلاق.وفي مقابلة من طواقم "نجمة داود"، قال سكان من بلدة عرب العرامشة في الجليل الغربي، إنهم قلقون على مستقبلهم، وإنهم يعيشون في ظلام، ومن بقي في البلدة يعاني من أزمات حادة بسبب الحرب.وقال المسعف شيران ألباز: "اعتدنا على أجواء الحرب، وإطلاق النار، وسقوط المسيّرات، لكن الشعور بدأ يصبح مخيفا أكثر من أي وقت مضى".وقال زميله سائق سيارة الإسعاف ألون هاروش: "هذا الوضع لا يمكن أن يستمر. هناك 80 ألف ساكن تركوا منازلهم، وهناك بلدات مهجورة هنا. لقد تفككت العائلات وطلق الأزواج".ويتابع هاروش: "نحن هنا في حالة من عدم اليقين التام ولا نعرف متى سينتهي الأمر". (عربي 21)