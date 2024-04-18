خريس: لبنان كبير بشعبه ومقاومته وجيشه

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أكد عضو كتلة "التنمية والتحرير" النائب علي خريس خلال حفل تأبيني في بلدة برج رحال أن "لبنان ليس ضعيفا على الإطلاق، بل هو كبير بشعبه وجيشه ومقاومته"، وقال "لكل المكونات اللبنانية، ان حل المشكلة الرئاسية وكل الأزمات يبدأ من الداخل وهذه مسؤوليتنا، فيا ليتهم استجابوا الى دعوة الحوار لكان لدينا اليوم رئيس للجمهورية، ولكن ماذا يريد من يرفض منطق الحوار؟".وقال: "ليس بالجديد أن يرتكب العدو الصهيوني مزيدا من المجازر، وها هو يرتكب مجزرة بشعب أعزل وما يحدث في غزة اليوم من إبادة جماعية لشعب ولا أحد يلتفت لمعاناته وما يجري هو أكبر دليل على فظاعته. إنه أكبر خطر على الإنسانية جمعاء، وكما قال الإمام الصدر: اسرائيل شر مطلق والتعامل معها حرام. وهذا هو المبدأ الذي يجب أن نسير عليه."أضاف: "لبنان بلد صغير بمساحته ولكنه كبير بشعبه ومقاومته وجيشه، وهذا الوطن أصبح رقما صعبا على مستوى المعادلة السياسية وعلى مستوى كل المنطقة، ونحن لا نريد سوى الدفاع عن أرضنا ووطننا وشعبنا. والمطلوب من كل مكونات الوطن التعامل بنفس الطريقة، ولكن للأسف هناك طروحات غريبة عن المنطق والحقيقة ولا تمت الى الواقع بصلة على الإطلاق، رغم أن اسرائيل عدو لكل لبنان والمقاومة في لبنان والجنوب تدافع عن الجميع وكل لبنان".وختم: "ان حل الدولتين مطروح في فلسطين، أما في لبنان فهو أصغر من أن يقسّم. نحن لا نريد التصعيد في الكلام، بل نريد توجيه نداء هادئ الى كل الكتل النيابية والأحزاب التعاطي بمنطق وواقعية حول ضرورة حماية وحفظ لبنان لأننا لا نريد عودة هذا الوطن الى الوراء". (الوكالة الوطنية للإعلام)