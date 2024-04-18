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لبنان

نائب يكشف: سلمنا أحد السوريين لقوى الأمن... هذا ما كان يقوم به بين المنازل

Lebanon 24
18-04-2024 | 11:18
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كتب النائب أديب عبد المسيح على حسابه على منصّة "إكس":
 
 
"انا مع معالي وزير الداخلية بعدم الإنجرار إلى الأمن الذاتي لكن في مواقف كيف منتصرف فيها؟
من ٤ أيام استوقفنا شخص من الجنسية السورية يتصرف بطريقة مريبة في الحي، سألناه شو عم يعمل بمنطقة غير مقصودة و نوعا ما أمنية؟ قال عم كزدر،  قلنالو عم تصور قال لا، سألناه فيك تشوفينا آخر صورة على تلفونك،  قال لا.
المهم أصرينا على الموضوع ليتبين أن لديه صور لبعض البيوت في الحارة و صور عن الطرق و المفارق المؤدية.  يمكن ابن حلال أو حرام لا أدري، لكن سلمناه لأحد الأجهزة الامنية الذي حقق معه.  هل أكون قد مارست أمن ذاتي؟ هل الإستقصاء و سؤال الأشخاص الغرباء جائز؟ بالقانون مش شغلتي،  لكن بالوضع الحالي أراه واجب كل شخص ضمن الأدبيات".
 
 
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