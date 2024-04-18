حواط بحث مع لحود في أوضاع القطاع الزراعي

استقبل المدير العام لوزارة الزراعة المهندس لويس لحود، في مكتبه، في الوزارة، النائب زياد حواط.



وخلال اللقاء، تم عرض أوضاع القطاع الزراعي في قضاء جبيل وحماية الأحراج والغابات وتطوير قطاع الصيد البحري وتسويق الإنتاج الزراعي ومنتوجات المونة والمطبخ اللبناني في الأسواق المحلية والخارجية. (الوكالة الوطنية للإعلام)

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