لليوم الثاني... إستهداف عرب العرامشة من لبنان

أفادت مندوبة "لبنان 24"، عن إطلاق نيران من جنوب لبنان باتّجاه هدف عسكري في محيط عرب العرامشة.



Advertisement وقالت وسائل إعلام إسرائيلية في هذا السياق، عن إطلاق صفارات الإنذار في أدميت وأيلون وحانيتا ويعرا وعرب العرامشة.