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لبنان

لليوم الثاني... إستهداف عرب العرامشة من لبنان

Lebanon 24
18-04-2024 | 11:23
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أفادت مندوبة "لبنان 24"، عن إطلاق نيران من جنوب لبنان باتّجاه هدف عسكري في محيط عرب العرامشة.
 
 
وقالت وسائل إعلام إسرائيلية في هذا السياق، عن إطلاق صفارات الإنذار في أدميت وأيلون وحانيتا ويعرا وعرب العرامشة.
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