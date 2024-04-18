

Advertisement كما أعلن أنّه "استهدف تجمعا ‏لجنود العدوّ الإسرائيلي في محيط مستعمرة حانيتا بالأسلحة الصاروخية، واصابه إصابة مباشرة". ‏

أعلن "حزب الله" في بيان، أنّه "استهدف موقع ‏رويسات العلم في تلال كفرشوبا اللبنانية المحتلة بالأسلحة الصاروخية، واصابه إصابة مباشرة". ‏