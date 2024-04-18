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لبنان

رفضًا لسياساتها.. اعتصام حاشد أمام مكتب الأونروا في بيروت

Lebanon 24
18-04-2024 | 11:28
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لبى الآلاف من المديرين والمعلمين والطلبة وأولياء الأمور والأهالي والفصائل الفلسطينية دعوة اتحاد المعلمين في لبنان بالاعتصام أمام مكتب الأنروا الإقليمي في بيروت، وذلك تضامنا مع "غزة وأطفالها الذين يموتون جوعا وعطشا، ووقوفا بوجه سياسة الأنروا وتوجهاتها التي تهدف إلى سلخ الموظفين عن قضيتهم وهويتهم.
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ورفع المشاركون في الاعتصام لافتات منددة بـ"الصمت الغربي والعربي تجاه ما يحدث من إبادة بشرية مروعة بحق النساء والأطفال في قطاع غزة"، ومستنكرة "توجهات الأنروا تجاه موظفيها على خلفية انتمائهم الوطني وتمسكهم بقضيتهم".

وألقيت كلمات لاتحاد المعلمين والقوى الطلابية والبرلمانات المدرسية والمعلمين، تحدثت عن تضامن الشعب الفلسطيني الكامل مع أهالي قطاع غزة، داعية إلى "وقف المجازر المروعة ومحاسبة العدو على جرائمه، وإلى التوقف عن محاربة الانتماء الوطني للموظفين"، رافضة "الحيادية المسيسة التي تنتهجها ادارة الأنروا كذريعة لكم أفواه الموظفين".

وأكد اتحاد المعلمين عزمه "مواصلة التحركات الميدانية التصعيدية وبما تقرره المرجعيات الوطنية والإسلامية الفلسطينية حتى تحصيل كافة الحقوق". (الوكالة الوطنية للإعلام)
المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام
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