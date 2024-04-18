لقاء بين مفتي طرابلس ووفد من مجلس الطائفة الأرمنية في الشمال

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استقبل مفتي طرابلس والشمال الشيخ محمد إمام في مكتبه بدار الفتوى، وفدا من مجلس الطائفة الأرمنية في الشمال برئاسة وكيل المطران شاهيه بانوسيان الأب كريكور يغيايان، فاهي حارمنديان، الي سرابونيان، هاروت تومسيان، ميشال اسكنيان وكريكور كيراكوسيان، ونقل الوفد الى مفتي طرابلس تهاني الطائفة الأرمنية بعيد الفطر المبارك.وكانت مناسبة للتداول في الواقع اللبناني والأزمة التي يمر بها الوطن، والتأكيد على ضرورة انتظام الأمور سريعا للخروج من الأزمة. كما تم التطرق إلى الأوضاع الإقتصادية والمعيشية والحياتية.وفي الختام وجه الوفد دعوة الى إمام لزيارة المطرانية.