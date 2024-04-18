في صيدا.. صَدم الأم وابنها وفرّ إلى جهةٍ مجهولة

أدى حادث سير إلى سقوط جريحين تحت جسر الرميلة شمال مدينة صيدا نتيجة اصطدام سيارة بدراجة نارية يقودها خالد غزال ويبلغ من العمر 18 عاما، وكانت برفقته والدته إيمان عثمان.



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فيما افادت معلومات عن فرار سائق السيارة الى جهة مجهولة. (الوكالة الوطنية للإعلام) وأُصيب غزال ووالدته جراء الحادث إصابات متوسطة، وأسعفوا ونقلوا عبر إسعاف "الإنقاذ الشعبي" إلى مستشفى عسيران في صيدا لتلقي العلاج.فيما افادت معلومات عن فرار سائق السيارة الى جهة مجهولة. (الوكالة الوطنية للإعلام)