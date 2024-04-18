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لبنان

في صيدا.. صَدم الأم وابنها وفرّ إلى جهةٍ مجهولة

Lebanon 24
18-04-2024 | 12:30
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أدى حادث سير إلى سقوط جريحين تحت جسر الرميلة شمال مدينة صيدا نتيجة اصطدام سيارة بدراجة نارية يقودها خالد غزال ويبلغ من العمر 18 عاما، وكانت برفقته والدته إيمان عثمان.
 
وأُصيب غزال ووالدته جراء الحادث إصابات متوسطة، وأسعفوا ونقلوا عبر إسعاف "الإنقاذ الشعبي" إلى مستشفى عسيران في صيدا لتلقي العلاج. 
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فيما افادت معلومات عن  فرار سائق السيارة الى جهة مجهولة. (الوكالة الوطنية للإعلام)
المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام
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