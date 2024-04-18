نقابة مستخدمي هيئة "أوجيرو" تُعلن الإضراب إبتداءً من يوم غدّ

دعت نقابة مستخدمي هيئة "أوجيرو" جميع العاملين إلى الإضراب، والتوقّف عن القيام بكافة الأعمال مع الحضور إلى المكاتب، وذلك إعتباراً من تاريخ الغدّ، ولغاية 25 نيسان.

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