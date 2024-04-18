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لبنان

نقابة مستخدمي هيئة "أوجيرو" تُعلن الإضراب إبتداءً من يوم غدّ

Lebanon 24
18-04-2024 | 12:35
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دعت نقابة مستخدمي هيئة "أوجيرو" جميع العاملين إلى الإضراب، والتوقّف عن القيام بكافة الأعمال مع الحضور إلى المكاتب، وذلك إعتباراً من تاريخ الغدّ، ولغاية 25 نيسان.
 
التفاصيل في الصورة المرفقة أدناه:
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موظفو أوجيرو يعلنون الإضراب
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