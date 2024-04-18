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لبنان

"حزب الله" يستهدف 3 مبان إسرائيليّة

Lebanon 24
18-04-2024 | 12:55
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أعلن "حزب الله" في بيان، أنّه "رداً على ‏اعتداءات العدوّ على القرى الجنوبية الصامدة والمنازل المدنية، استهدف مبنيين يستخدمهما جنود ‏العدوّ في مستعمرة يرؤون ‏(قرية صلحا اللبنانية المحتلة)‌‎ ‎بالأسلحة المناسبة وأصابهما إصابةً ‏مباشرة".‏
 
 
 
كما أعلن "الحزب" أنّه استهدف مبنى يستخدمه جنود ‏العدوّ في مستعمرة المنارة‌‎ ‎بالأسلحة المناسبة، وأصابه إصابة مباشرة".‏
 
 
ونشر "الحزب" فيديو لعملية إستهداف رادار "AN/TEQ-37"، في وحدة المراقبة الجوية في قاعدة ميرون.
 
 
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