"حزب الله" يستهدف 3 مبان إسرائيليّة

بالفيديو: مشاهد من عملية إستهداف #المقاومة_الإسلامية رادار AN/TEQ-37 للسطع المدفعي يعمل على كشف المقذوفات والصواريخ وتحديد مصادر النيران في وحدة المراقبة الجوية في #قاعدة_ميرون شمال #فلسطين المحتلة. pic.twitter.com/UuHwiCrdMp
— علي نور الدين (@Ali_nour_eddine) April 18, 2024
بالفيديو: مشاهد من عملية إستهداف #المقاومة_الإسلامية رادار AN/TEQ-37 للسطع المدفعي يعمل على كشف المقذوفات والصواريخ وتحديد مصادر النيران في وحدة المراقبة الجوية في #قاعدة_ميرون شمال #فلسطين المحتلة. pic.twitter.com/UuHwiCrdMp