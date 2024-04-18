"حزب الله" يستهدف 3 مبان إسرائيليّة

كما أعلن "الحزب" أنّه استهدف مبنى يستخدمه جنود ‏العدوّ في مستعمرة المنارة‌‎ ‎بالأسلحة المناسبة، وأصابه إصابة مباشرة".‏

ونشر "الحزب" فيديو لعملية إستهداف رادار "AN/TEQ-37"، في وحدة المراقبة الجوية في قاعدة ميرون.

بالفيديو: مشاهد من عملية إستهداف #المقاومة_الإسلامية رادار AN/TEQ-37 للسطع المدفعي يعمل على كشف المقذوفات والصواريخ وتحديد مصادر النيران في وحدة المراقبة الجوية في #قاعدة_ميرون شمال #فلسطين المحتلة. pic.twitter.com/UuHwiCrdMp — علي نور الدين (@Ali_nour_eddine) April 18, 2024 Advertisement



أعلن "حزب الله" في بيان، أنّه "رداً على ‏اعتداءات العدوّ على القرى الجنوبية الصامدة والمنازل المدنية، استهدف مبنيين يستخدمهما جنود ‏العدوّ في مستعمرة يرؤون ‏(قرية صلحا اللبنانية المحتلة)‌‎ ‎بالأسلحة المناسبة وأصابهما إصابةً ‏مباشرة".‏