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لبنان

مركز للجيش تعرّض لإطلاق نار من الجانب الإسرائيلي

Lebanon 24
18-04-2024 | 12:53
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أفادت مندوبة "لبنان 24"، أنّ العدوّ الإسرائيليّ استهدف بالرشاشات، أحد أبراج المراقبة التابعة للجيش في منطقة رأس الناقورة.
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