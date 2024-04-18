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لبنان

السّيد نوّه بجهود ميقاتي لإدراج معرض رشيد كرامي على قائمة التراث العالمي: لنستفيد من الخطوة

Lebanon 24
18-04-2024 | 12:55
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رحب رئيس اتحاد نقابات العمال والمستخدمين في لبنان الشمالي شادي السيد، بخطوة إعلان إدراج معرض رشيد كرامي الدولي على قائمة اليونسكو للتراث العالمي، متطلعا أن "يكون الاحتفال لإزاحة الستارة عن اللوحة التذكارية في هذه المناسبة، برعاية رئيس الحكومة نجيب ميقاتي، مرحلة جديدة، تشبه تماما مرحلة الاعلان عن ولادة معرض رشيد كرامي الدولي، والشروع ببنائه".
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واعتبرأن هذه الخطوة "تندرج تماما في سياق الآمال والتطلعات التي أرادها الرئيس ميقاتي منذ سنوات طويلة للمعرض، وهو طرح أفكارا أخرى لا بد أن ترى النور في المستقبل القريب".
 
ونوه "بتبني الرئيس ميقاتي لمختلف الأفكار التي طرحت في غضون السنوات الخمس عشرة الأخيرة، والتي هدفت الى حماية المعرض، والدفع باتجاه تصنيفه تراثيا وعالميا، وهو وقف الى جانب كل الشخصيات التي حملت في ضميرها وفي مسارها المهني الخير للمعرض".
 
وقال السيد: "بالنسبة لنا في الشمال نريد أن نستفيد بالفعل من هذه الخطوة المعلنة، والا نتركها حبرا على ورق وأن نسعى جميعا في الشمال وفي كل لبنان الى حماية هذا المرفق، والى حسن استثماره كواحدة من رافعات الاقتصاد الشمالي والوطني، فنحن بدورنا نؤكد على كل الأفكار التي تنادي بطرابلس كرافعة وطنية للاقتصاد الوطني، وكمشروع حضاري بكل ما تتميز به من مرافق ومن ميزات تفاضلية جغرافية وتراثية وبشرية، وسنقف الى جانب كل الجهود التي تذهب في هذا الاتجاه".(الوكالة الوطنية للإعلام)
المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام
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