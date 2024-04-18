موضوع النزوح السوري بين عثمان وجعجع

استقبل المدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء عماد عثمان بعد ظهر اليوم في مكتبه بثكنة المقر العام، النائبة ستريدا جعجع يرافقها النائب السابق جوزف إسحاق، رئيس اتحاد بلديات بشري رئيس بلدية بقاعكفرا ايلي مخلوف وعماد الخوري، في زيارة جرى في خلالها عرض للأوضاع العامة في البلاد، وموضوع النزوح السوري.

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