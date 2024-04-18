حادثة مؤسفة جدّاً... هكذا فقدت سيّدة حياتها قرب مستشفى!

أفادت مندوبة "لبنان 24"، عن وفاة السيّدة ر.ب بعد سقوطها من الطابق الخامس، من مبنى سنتر زاهي، بالقرب من طوارىء مستشفى المظلوم في منطقة الضم والفرز في طرابلس.

وحضر الصليب الاحمر اللبناني الى المكان، بينما فتحت القوى الامنية تحقيقا بالحادثة.