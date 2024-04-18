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لبنان

جنبلاط بحث مع ساوثفيلد المشاريع الإنمائية في عدد من المناطق

Lebanon 24
18-04-2024 | 13:35
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استقبل رئيس الحزب التقدمي الإشتراكي النائب تيمور جنبلاط، في كليمنصو، مديرة الوكالة الأميركية للتنمية الدولية في لبنان جولي ساوثفيلد ونائبها نيكولاس فيفيو، والمستشار السياسي والاقتصادي في السفارة الأميركية في بيروت جايمي أوميليا، بحضور عضو كتلة "اللقاء الديمقراطي" النائب وائل أبو فاعور ومسؤول مكتب التنمية الاقتصادية والاجتماعية الدكتور وئام أبو حمدان.
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وتناول البحث المشاريع الإنمائية في عدد من المناطق وسبل التعاون في هذا الإطار. (الوكالة الوطنية للإعلام)
المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام
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