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لبنان

إنتشارٌ كبير للجيش... إليكم ما يحصل في أبي سمراء

Lebanon 24
18-04-2024 | 13:35
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أفادت مندوبة "لبنان 24"، أنّ الجيش نفّذ إنتشاراً واسعاً، وأقام حواجز ثابتة ومتنقلة في شوارع وأحياء منطقة أبي سمراء.
 
 
وقام الجيش بالتدقيق بهويّات المارة، وتفتيش السيارات والدراجات الناريّة.
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وتأتي إجراءات الجيش لحفظ الأمن في المنطقة، وملاحقة المطلوبين.
 
 
 
 
 
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