إنتشارٌ كبير للجيش... إليكم ما يحصل في أبي سمراء

أفادت مندوبة "لبنان 24"، أنّ الجيش نفّذ إنتشاراً واسعاً، وأقام حواجز ثابتة ومتنقلة في شوارع وأحياء منطقة أبي سمراء.

وقام الجيش بالتدقيق بهويّات المارة، وتفتيش السيارات والدراجات الناريّة.

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وتأتي إجراءات الجيش لحفظ الأمن في المنطقة، وملاحقة المطلوبين.